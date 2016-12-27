Україна отримала другий транш фінансової допомоги від ЄС у €55 мільйонів

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, ці кошти є другим, заключним траншем за цією угодою. Перший транш в рамках цієї угоди в сумі 250 млн євро Україна отримала у липні 2014 року.

За інформацією Мінфіну, еквівалент отриманих коштів у національній валюті, як і кошти першого траншу, буде спрямований на фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Мінфін наголосив, що отримання зазначеної фінансової допомоги є черговим кроком у напрямку поглиблення співпраці між Україною і Європейським Союзом.

Читайте такожУ НБУ розповіли про шанси отримання четвертого траншу від МВФ

Також наголошується, що ресурси надано за результатами оцінки Європейською Комісією проведення в Україні реформ у напрямках боротьби з корупцією, державних закупівель, управління державними фінансами, державного управління, адміністративних послуг, конституційної реформи та гармонізації виборчого законодавства і законодавства про фінансування політичних партій.

Довідка УНІАН. Контракт для України щодо розвитку держави та підтримки реформ є частиною пакету загальної фінансової допомоги Європейського Союзу Україні обсягом 11 млрд євро, узгодженого і прийнятого Європейською Комісією в березні 2014 року. Угоду про фінансування контракту було підписано президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу і прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком 13 травня 2014 року.