НБУ надав ПриватБанку ще 10 мільярдів рефінансування

Як повідомила УНІАН прес-служба НБУ, параметри кредиту, включаючи його термін, процентну ставку і заставу, належать до категорії банківської таємниці в рамках Закону України «Про банки і банківську діяльність».

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Також повідомляється, що в статистиці НБУ цей кредит відображено в розділі «Фінансові ринки», підрозділі «Аналіз ліквідності» в частині «Інші монетарні операції» на початок дня 23 грудня.

При цьому регулятор зазначив, що також за статтею «Інші монетарні операції» відображені 747 млн грн гривневого еквівалента купленої регулятором валюти під час інтервенції на валютному ринку 22 грудня у сумі 28,4 млн дол.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м.Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони Ккраїни на пропозицію Національного банку України.

Відразу після рішення про націоналізацію Національний банк надав «ПриватБанку» кредит рефінансування на суму 15 млрд грн.