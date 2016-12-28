Середньорічний рівень інфляції у 2017 році становитиме близько 10% - прогноз групи ICU

Про це йдеться в прогнозі аналітичної групи ICU, переданому УНІАН.

«До кінця лютого інфляція буде на рівні 12%, а потім розпочне сповільнюватися. У Національного банку з'явиться простір для зниження облікових ставок. Він знижуватиме їх рівномірно протягом року - до рівня споживчої інфляції плюс два процентних пункти», - наголошується в прогнозі ICU.

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Раніше в ICU спрогнозували, що зростання економіки України за підсумками поточного року становитиме близько 1,5-1,6%, а у 2017 році - 2,3%. У 2018 році зростання ВВП прискориться до 3%, і з 2019 року економіка вийде на середньорічний рівень приросту у 4%.

В уряді прогнозують середньорічний показник інфляції за підсумками 2017 року на рівні 8,1%.