Рада опублікувала держбюджет на 2017 рік

У статусі документа зазначено, що опублікований закон ухвалений у парламенті 21 грудня, а його перехідні положення передбачають, що нормативний акт набуває чинності з 1 січня 2017 року.

Закон передбачає доходи в сумі 731 млрд грн, що на 10 млрд грн більше показника за проектом, прийнятим у першому читанні, і на 25 млрд грн більше показника початкового урядового варіанту кошторису.

Витрати в остаточному варіанті держбюджету встановлені у сумі 800 млрд грн, що також на 10 млрд грн більше, ніж у попередньому проекті, і на 25 млрд грн більше початкового варіанта.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу - 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у ніч на 21 грудня ухвалила в цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також у 3%.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий закон 23 грудня, президент України Петро Порошенко - 26 грудня.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, споживчу інфляцію на кінець року на рівні 8,1% і середньорічний курс гривні близько 27 грн/дол.