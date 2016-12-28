Зведений бюджет у січні-листопаді виконано з дефіцитом майже 10 млрд грн

Згідно з даними на сайті Національного банку України, дефіцит державного бюджету за цей період становив 45,543 млрд грн, що в 10,5 раза перевищує показник дефіциту за аналогічний період минулого року на рівні 4,336 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-жовтня становив 26,866 млрд грн, дефіцит держбюджету - 60,303 млрд грн.