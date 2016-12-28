Кабмін розраховує зробити Пенсійний фонд бездотаційним - Гройсман

Кабінет міністрів України в рамках виконання середньострокового плану розвитку країни на період до 2020 року розраховує зробити Пенсійний фонд бездотаційним і значно поліпшити систему державної соціальної підтримки.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи проект середньострокового плану.

"Пенсійний фонд повинен перестати бути дотаційним, а пенсія має зрости. Потрібно покращувати соціальну підтримку громадян", - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що чинна система і управління нею є неефективним, оскільки на поточний момент дві третини пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, при цьому дефіцит Пенсійного фонду становить 150 мільярдів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, представлення моделі пенсійної реформи є одним з маяків програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. В уряді підкреслюють, що розглядають кілька таких моделей, і впровадження пенсійної реформи не обов'язково означатиме підвищення пенсійного віку. Ключовим рішенням є скорочення дефіциту Пенсійного фонду.

За розрахунками Мінсоцполітики, в Україні до 2025 року тільки 8% чоловіків і 10% жінок будуть отримувати пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційовано, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік в залежності від обсягу виплачених внесків у Пенсійний фонд.