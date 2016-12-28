У Мінсоцполітики розповіли, коли вирішиться питання підвищення пенсійного віку

Питання підвищення або зниження пенсійного віку в Україні, обговорюваний в рамках пошуку моделі пенсійної системи, може бути вирішене після встановлення жорсткої дисципліни сплати єдиного соціального внеску як ключового платежу, що формує доходи Пенсійного фонду.

Про це перед засіданням уряду сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"У нас із 26 мільйонів осіб працездатного віку ЄСВ платять лише 10 мільйонів. Тому перш ніж робити будь-які маніпуляції з пенсійним віком, потрібно зробити так, щоб розширити коло осіб, які сплачують ЄСВ. Пенсія - це не досягнення будь-якого віку. Це те, що людина заробила", - сказав Рева.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також зазначав, що Україна потребує термінової і радикальної реформи пенсійної системи, оскільки в нашій країні близько 80% пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію, при цьому дефіцит Пенсійного фонду перевищує 150 мільярдів гривень.

Читайте такожМіністр соцполітики "порадував" зростанням мінімальної пенсії з грудня 2017 року

Представлення моделі пенсійної реформи є одним з маяків програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. В уряді підкреслюють, що розглядають кілька таких моделей, і впровадження пенсійної реформи не обов'язково означатиме підвищення пенсійного віку. Ключовим рішенням є скорочення дефіциту Пенсійного фонду.

За розрахунками Мінсоцполітики, в Україні до 2025 року лише 8% чоловіків і 10% жінок будуть отримувати пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційовано, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік залежно від обсягу сплачених внесків до Пенсійного фонду.