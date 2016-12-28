Кабмін розробив план розвитку країни до 2020 року: економічне зростання та відновлення промисловості

Кабінет міністрів України розробив проект середньострокового плану розвитку країни до 2020 року, в основі якого - економічне зростання і відновлення промисловості.

Проект плану представив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Це реальний план дій. І його фундамент - економічне зростання, - сказав Гройсман. - Вже в цьому році ми бачимо тенденції (економічного відновлення - УНІАН). Нам треба посилювати їх. А економічне зростання - це основа відновлення промисловості і створення якісного продукту".

Читайте такожКабмін розраховує зробити Пенсійний фонд бездотаційним - Гройсман

Крім того, ключовими цілями урядового плану є приватизація, розвиток агросектору, розвиток видобувної галузі з можливістю повного забезпечення власним газом і вугіллям всіх категорій споживачів до 2020 року, розвиток дорожнього господарства та логістичних можливостей, включно з будівництвом автомобільних доріг, портової інфраструктури та модернізацією "Укрзалізниці", на яку держава, за словами Гройсмана, виділяє близько 16 мільярдів гривень.

Також в центрі уваги - дерегуляція, децентралізація, реформа державної служби, а також запровадження системи середньострокового бюджетного планування.

"Люди мають зрозуміти нову якість влади, - сказав Гройсман - При цьому головний пріоритет - розвиток людини і нашого людського капіталу".

Прем'єр підкреслив, що представлений план розвитку України - це спільна праця, який може бути доопрацьований шляхом залучення громадськості та експертного середовища. "Ми відводимо місяць на те, щоб отримати відповідну реакцію. Це не просто черговий план. Це план дій, які ми будемо виконувати. Ми налаштовані на результат. Наше завдання - відповісти на питання "що буде завтра", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла закон про державний бюджет на 2017 рік в ніч на 21 грудня. Бюджет закладає основи розвитку економіки на найближчі три роки. При цьому уряд зберіг вже озвучені раніше пріоритети - підвищення обороноздатність, підвищення соціальних стандартів, розвиток освіти і охорони здоров'я, підтримка сільського господарства і проектів інфраструктури, підтримка регіональних проектів у рамках курсу на децентралізацію.

Кабмін подав проект бюджету на розгляд парламенту 15 вересня, а на початку листопада підготував документ до другого читання. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 мільярда гривень, що на 15,1 мільярда гривень більше показника попереднього року. Витрати в оновленому проекті встановлено в сумі 790,4 мільярда гривень, що на 15,1 мільярда гривень більше попереднього показника. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 мільярда гривень.

Як і раніше, граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено розміром 1,717 трильйона гривень, гарантованого державою боргу – 579,4 мільярда гривень, що в сумі становить 2,296 трильйона гривень.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трильйона гривень, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.