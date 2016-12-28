На новорічні свята прогнозують затишшя на валютному ринку

Загострення ситуації на валютному ринку України пов'язана з надлишком гривні, формують додатковий попит на валюту, проте ринок заспокоїться в період свят.

Таку думку УНІАН висловив головний аналітик "Альфа-Банку" (Україна) Олексій Блінов.

За його словами, на ринку стався сильний сплеск гривневої ліквідності, пов'язаний з підвищеним бюджетним дефіцитом в грудні, сформованим стрибком витрат з держбюджету, включаючи відшкодування ПДВ підприємствам.

Блінов зазначив, що за останні 8 робочих днів гривнева ліквідність банківської системи зросла на 30 мільярдів гривень.

"Реакція валютного ринку пов'язана з цим надлишком гривні, формують додатковий попит на валюту. Це тимчасове явище: ринок заспокоїться в період свят", - резюмував експерт.

Читайте такожНБУ: Зростання економіки найімовірніше перевищить прогноз Нацбанку

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів наблизилися до позначки 27 гривні/долар.

Національний банк сьогодні, 28 грудня, оголосив аукціон з продажу валюти з рекордним для поточного року обсягом до 100 мільйонів доларів для задоволення підвищеного попиту на валюту.

За інформацією регулятора, надлишковий попит сформувався під дією ситуативних чинників, включно з різдвяними вихідними в США та Європі і попит з боку учасників ринку у зв'язку з необхідністю погашати валютні кредити наприкінці року.

Вчора, 27 грудня, Нацбанк оголосив аукціон з продажу валюти об'ємом 80 мільйонів доларів, в ході якого продав банкам 46,8 мільйона доларів.