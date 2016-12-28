Рятуючи гривню: Нацбанк сьогодні продав на аукціоні майже $100 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 28 грудня, продав банкам 96,8 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 120 мільйонів доларів, а середньозважений курс аукціону – 26,8892 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 встановився на рівні 26,88 гривні/долар, учасники ринку уклали 262 угоди на суму 127,34 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, 28 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,87/26,97 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 28,0388/28,1404 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4371/0,4394 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,8467 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 56 угод на суму 34,32 мільйона доларів.