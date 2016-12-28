Кабмін дозволив випустити для докапіталізації ПриватБанку держоблігації з індексованою вартістю на 64 мільярди

Кабінет міністрів України дозволив Міністерству фінансів у рамках програми докапіталізації націоналізованого «ПриватБанку» на 116,8 млрд грн випустити на половину суми облігації внутрішньої державної позики з прив'язкою до курсу долара (індексовані ОВДП).

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Пропонується надати можливість Мінфіну для докапіталізації «ПриватБанку» випустити ОВДП на 64 млрд грн з індексованою вартістю. Це не нові кошти, просто це надає можливість Мінфіну випускати, крім звичайних гривневих, ОВДП-облігації з індексованою вартістю, щоб покрити незбалансовану валютну позицію «ПриватБанку», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи ухвалену постанову.

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При цьому міністр зазначив, що термін обігу індексованих ОВДП не відрізнятиметься від гривневих і становитиме 15 років, однак максимальна річна ставка буде 6% (у гривневих ОВДП - 10,5%).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 20 грудня доручив Міністерству фінансів України здійснити випуск 15-річних облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 116,8 млрд грн під 10,5% річних для докапіталізації найбільшого в Україні банку «ПриватБанк», націоналізованого за рішенням уряду.

Кабмін на позачерговому засіданні 18 грудня ухвалив рішення передати у 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією Національного банку України.

Як запевнив міністр фінансів, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі. При цьому він зазначав, що докапіталізація банку пройде в кілька етапів. Максимальна сума докапіталізації - 148 млрд грн, мінімальна - 116 млрд грн.