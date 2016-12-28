За зарплату "в конверті" будуть штрафувати на 320 тисяч гривень

Президент України Петро Порошенко 27 грудня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким також передбачається введення штрафу за виплату зарплат "у конверті" розміром 100 мінімальних заробітних плат.

Згідно із законом, підприємці мають сплатити штраф розміром до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат "у конверті". Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року це 320 тисяч гривень) у разі недопущення державного інспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати "в конверті").

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Крім того, законом передбачається сплата фізособами-підприємцями, які є платниками єдиного податку першої групи, єдиного соціального внеску (ЄСВ) розміром не менше половини мінімального ЄСВ, навіть якщо підприємець не веде господарську діяльність та не отримує прибутку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів законопроект, що передбачає підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3200 гривень.

Представляючи законопроект, міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що він забезпечує підвищення соціальних гарантій держави.