Гривня на міжбанку торгується нижче 27 за долар

У середу, 28 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/27,10 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 28,00/28,16 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4376/0,4397 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8932 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 526 угод на суму 416,62 мільйона доларів.