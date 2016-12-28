В Україні зменшилася реальна зарплата

Реальна заробітна плата у листопаді 2016 року була нижче показника минулого місяця на 0,7%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому в порівнянні з листопадом 2015 року реальна заробітна плата зросла на 8,4%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді зросла на 1% порівняно з жовтнем і склала 5 406 гривень. Дане значення в 3,7 рази вище рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1450 гривень.

У Держстаті зазначили, що порівняно з листопадом 2015 року середня номінальна зарплата зросла на 16,7%.

Найвищі середні зарплати в листопаді зафіксовано на авіаційному транспорті – 25,6 тисячі гривень, виробництві фармацевтичної продукції – 11,5 тисячі гривень, фінансової, страхової діяльності та сфері телекомунікацій – по 10 тисяч гривень.

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Найменший рівень середньої зарплати в листопаді зафіксовано у сферах охорони здоров'я – 3,4 тисячі гривень і освіти – 3,7 тисячі гривень.

Наголошується, що ці дані розраховані без урахування тимчасово окупованій Росією території Криму та частині зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.