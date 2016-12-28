Корпорація "АТБ" заявила про економічну інформаційну диверсію

"В рамках спроби рейдерської атаки з використанням гібридних технологій, що триває недоброзичливці компанії продовжують інформаційну диверсію щодо "АТБ", - йдеться в повідомленні корпорації. Її представники навіть розкрили технологію, яка була використана на цей раз. Вчора, 26 грудня, на одному з авторитетних ресурсів – було розміщено матеріал про затримання співробітниками СБУ топ-менеджера мережі супермаркетів, назву якої не назвали, за підозрою у фінансуванні сепаратистів. За ніч фахівці атакуючої сторони дописують до цієї статті своє продовження, в якому цим затриманим топ-менеджером раптово "став" член ради директорів корпорації "АТБ" Олександр Токар. Підкреслюємо, що в початковому тексті цього не було. Та й не могло бути, адже ні керівництво компанії, ні сама корпорація до даного інформаційного приводу не мають ніякого відношення.

Тим не менш, текст, що повністю не відповідає дійсності вже на ранок розміщується на ресурсі низького рівня популярності. Незважаючи на посилання на першоджерело, яке б було залишено для додання новині солідності, портал дає абсолютно не схожий на оригінал і брехливий матеріал. А потім вже всі інші Інтернет-портали розміщують неправдиву новину з посиланням на новий ресурс. Показово, що ніхто в цьому ланцюжку он-лайн ЗМІ не спромігся перевірити інформацію ні в "АТБ", ні в СБУ. Втім, такого завдання перед виконавцями замовлення, впевнені в компанії, не стояло. Рітейлер вже готує документи для передачі в контролюючі, правоохоронні та судові органи на предмет притягнення до відповідальності за шкоду діловій репутації, а також поширення недостовірної інформації про приватних осіб, які є співробітниками підприємства.

"Такого роду передруки зі зміною суті новини в певних колах називаються "відмиванням джерела". Технологія, яку так люблять використовувати в ході гібридної інформаційної війни представники країни-агресора. Але спроби дискредитувати нашу мережу є марними. Все наше керівництво знаходиться або на робочих місцях, або у відрядженнях, або в черговій відпустці. Всім журналістам, над якими в даний час тяжіє спокуса передрукувати спотворену новину без перевірки інформації, ми з задоволенням допоможемо повернутися в русло професійної етики. Зокрема, готові за запитом надати інформацію про місцезнаходження та контакти будь-якого топ-менеджера, який їх зацікавить", - відзначають в компанії "АТБ".