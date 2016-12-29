НБУ сьогодні на аукціоні продасть до 100 мільйонів доларів

Цей аукціон стане третім поспіль аукціоном для задоволення підвищеного попиту на валюту, який Нацбанк пояснює ситуативними факторами, включаючи різдвяні вихідні в США і Європі і попит з боку учасників ринку у зв'язку з необхідністю погашати валютні кредити наприкінці року.

Згідно з анонсом на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймаються до 11-30, а результати аукціону будуть оприлюднені на сайті.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів подолали позначку в 27 грн/дол.

27 грудня Нацбанк у ході аукціону продав банкам 46,8 млн дол., 28 грудня - 96,8 млн дол.

За оцінками експертів, загострення ситуації на валютному ринку України пов'язане з надлишком гривні, що формує додатковий попит на валюту, однак ринок заспокоїться в період свят.