Монетизація субсидій дозволить запустити ринок газу для населення - Коболєв

Про це на зустрічі з журналістами 28 грудня заявив голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Ключем для запуску ринку газу для населення є модернізація системи субсидій», - сказав Коболєв, додавши, що він підтримує варіант монетизації субсидій.

За його словами, нинішня система субсидування не дає економічних стимулів для економії газу одержувачами субсидій.

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«Щоб правильно працював ринок, потрібно, щоб у субсидіантів були стимули заощаджувати... Вони будуть більше економити, ми будемо менше імпортувати, і це буде знижувати ціну», - зазначив голова «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН,Міністерство соціальної політики не бачить в найближчій перспективі можливості переведення фінансування субсидій для населення в грошові кошти, оскільки для цього не створені необхідні умови.

Також у Мінсоцполітики відзначали, є два варіанти монетизації: на рівні підприємств теплокомуненерго, коли їм у грошовій формі виплачуються кошти за субсидіантів, розраховані на підставі соціальних нормативів споживання, і на рівні населення, коли кожне домогосподарство отримує кошти на власний рахунок.

Наприкінці листопада віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що монетизація субсидій, яка передбачає пряму передачу громадянам фінансових коштів, не зможе гарантувати цільове використання грошей.

За оцінками Мінсоцполітики, кількість сімей-субсидіантів в опалювальному сезоні 2016-2017 років становитиме 8,5 мільйона, при цьому, за інформацією Мінфіну, у бюджеті минулого року було закладено 35 млрд грн на ці цілі, а у 2016 році зазначені витрати перевищать 40 млрд грн.