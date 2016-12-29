В НБУ назвали умову, за якої визнають неплатоспроможними банки другої двадцятки

Національний банк України визнає неплатоспроможними банки другої двадцятки, які на 1 січня 2017 року не забезпечать досягнення позитивного значення достатності капіталу.

Як повідомляється на сайті регулятора, за результатами діагностики якості активів та достатності капіталу цієї групи банків 7 з них не потребували докапіталізації, 1 банк – "Михайлівський" - був визнаний неплатоспроможним до завершення діагностики, а 12 фінустанов надали програми докапіталізації.

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Регулятор нагадав, що продовжив діагностику якості активів та достатності капіталу другої та третьої двадцятки банків в 2016 році після діагностики першої двадцятки найбільших банків в 2015 році.

Також повідомляється, що інші банки, Нацбанк перевірить до кінця вересня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за результатами проведеної діагностики 60 найбільших працюючих банків, на які припадає понад 98% активів банківського сектора країни, оцінив рівень проблемних кредитів у першій двадцятці банків у 53%, у наступних 40 банках – у 43%.