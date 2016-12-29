У Гонтаревої заперечують зв'язок націоналізації ПриватБанку з падінням гривні

Девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов'язано з переходом найбільшого банку України "ПриватБанку" в державну власність, а твердження, що відтік депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, що не відповідає дійсності.

Про це йдеться у коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія, переданому УНІАН.

"Приплив коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з "ПриватБанку" з 19 грудня. Більше того, період їх відтоку з банку був нетривалим - всього три дні, і після цього повернення коштів населення в банк відновився. Разом з тим, відтік депозитів юридичних осіб з "ПриватБанку" було компенсовано припливом коштів на рахунки юросіб в інших банках у зв'язку з відшкодуванням ПДВ", - пояснив він.

Як наголошується в коментарі, сьогодні, 29 грудня, на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасове надлишковий попит на іноземну валюту, сформований під тиском ряду факторів.

Серед цих факторів Чурій зазначив надлишок гривневої ліквідності і відсутність необхідності продавати валютну виручку в експортерів, які отримали протягом минулого і поточного тижня відшкодування ПДВ на 12,5 мільярда гривень.

З іншого боку, за його словами, істотно зріс попит на валюту з боку учасників ринку у зв'язку з необхідністю проведення компаніями платежів за валютними кредитами наприкінці року.

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При цьому, як зазначив Чурій, на готівковому валютному ринку продаж валюти населенням продовжує перевищувати її купівлю. Так, у грудні за неповний місяць чиста купівля валюти банками у населення становила 34 мільйони доларів США.

Також повідомляється, що підтримка ліквідності об'ємом 25 мільярдів гривень, яку Нацбанк надав "ПриватБанку" після націоналізації, використана на покриття відтоків за депозитами і виконання нормативу обов'язкового резервування, який банк не виконував майже рік до переходу в держвласність.

"Фундаментальних передумов для коливань курсу гривні поки що немає - ринкові фактори поки є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон'юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди", - зазначив Чурий.

Він підкреслив, що, як і раніше, регулятор готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань курсу гривні, викликаних часовими факторами, і має достатньо інструментів для цього.

"Обсяг міжнародних резервів на сьогодні становить близько 15,6 мільярдів доларів США. Цього достатньо і для продажу валюти в ході інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду і НБУ, а також ця сума відповідає зобов'язанням Національного банку України перед Міжнародним валютним фондом у рамках програми розширеного фінансування EFF", - резюмував Чурій.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів подолали позначку в 27 гривні/долар.

27 грудня Нацбанк у ході аукціону продав банкам 46,8 мільйона доларів, 28 грудня - 96,8 мільйона доларів.

Сьогодні, 29 грудня, регулятор знову оголосив аукціон з продажу валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів.

За оцінками експертів, загострення ситуації на валютному ринку України пов'язана з надлишком гривні, формують додатковий попит на валюту, однак ринок заспокоїться в період свят.