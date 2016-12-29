Гривня на міжбанку впала до 27,35 за долар

У четвер, 29 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,15/27,35 гривні/долар проти 26,95/27,15 гривні/долар на відкритті торгів, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4314/28,6409 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4371/0,4394 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,2137 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 258 угод на суму 139,98 мільйона доларів.