Майже половина працюючих українців отримує "мінімалку" – Насиров

180 тисячах українських компаній на сьогоднішній день заробітна плата становить у середньому менше 3 200 гривень, заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насиров на селекторній нараді щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року.

"В країні 180 тисяч компаній, які на сьогоднішній день виплачують середню зарплату менше ніж 3 200 гривень", - сказав він.

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Також очільник відомства наголосив, що з 10,5 мільйона українців, які працюють цього року 30-40% отримували мінімальну заробітну плату на рівні 2016 року.

Раніше Насиров заявляв, що збільшення мінімальної заробітної плати до 3 200 гривень з 1 600 гривень сприятиме детінізації економіки.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Верховна Рада України ухвалила розроблений Кабінетом міністрів закон про підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3 200 гривень.