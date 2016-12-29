Експерти пояснили різку девальвацію гривні до долара

Девальвація гривні по відношенню до долара США на валютному ринку на поточному тижні викликана надмірною ліквідністю ринку в зв'язку з традиційним зростанням бюджетних платежів уряду в кінці року, але ситуація стабілізується з настанням новорічних свят, вважають експерти.

Зокрема, як зазначив директор аналітичної групи Case Ukraine Дмитро Боярчук, 160 мільярдів гривень видатків з бюджету за грудень цілком можуть бути причиною коливань на валютному ринку. "Така маса грошей, влита в систему за один місяць, це навіть крутіше, ніж націоналізація "Приватбанку". Там всього 116 мільярдів, які розтягнуті у часі", - пояснив експерт.

Представник Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран назвав поточну ситуацію на валютному ринку повторенням минулорічного сценарію. "Вже другий рік події на нашому валютному ринку під Новий рік нагадують мені біологічний процес розмноження: випущені Мінфіном сперматозоїди (ліквідність, гроші, які потрібно терміново витратити до кінця року, повернення ПДВ тощо) атакують яйцеклітину (валютний міжбанк). Надлишок ліквідності від міжбанку намагається відігнати (абсорбувати) НБУ в міру своїх тонких золотовалютних резервів", - пожартував він.

Оптимістичні прогнози експерта: "Результат відомий наперед - всі втомлені учасники процесу разбредутся на свята з тим, щоб в перших числах січня отримати новий приплив валюти після відновлення активності на західних ринках. Може бути, пора вже прийняти якийсь закон, що дозволяє Мінфіну не поспішати терміново все витратити, поки годинник не пробив 12?" - додав Шапран.

Крім того, він нагадав, що сьогодні – 29 грудня - останній в році повноцінний банківський день, і вже з понеділка в будь-якому обмінному пункті можна буде придбати валюту без сплати пенсійного збору у зв'язку з його скасуванням в рамках держбюджету на 2017 рік, що, найімовірніше, знизить вартість готівкового долара.

Національний банк, у свою чергу, пояснив девальваційний тиск на курс гривні цього тижня також надлишком гривневої ліквідності і відсутністю потреби у експортерів продавати валютну виручку після отримання ними відшкодування ПДВ на 12,5 мільярда гривень.

При цьому, як відзначили в НБУ, істотно зріс попит на валюту з боку учасників ринку у зв'язку з необхідністю проведення компаніями платежів за валютними кредитами в кінці року.

За інформацією регулятора, на готівковому валютному ринку продаж валюти населенням продовжує перевищувати її покупку, і з початку грудня чиста купівля валюти банками у населення склав 34 мільйони доларів США.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,15/27,35 гривні/долар. Поточні курси готівкового ринку наближаються до позначки 28 гривень/долар.

27 грудня Нацбанк у ході аукціону для підтримки гривні продав банкам 46,8 мільйона доларів, 28 грудня - 96,8 мільйона доларів, 29 грудня – 59,1 мільйона доларів.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.