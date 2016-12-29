Наприкінці 2017 року прожитковий мінімум сягне 1762 гривень – Мінсоцполітики

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева на селекторній нараді щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року.

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«Прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено з 1 січня 2017 року 1600 грн, з 1 травня - 1684 грн, з 1 грудня – 1762 грн», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Україні мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення з 1 травня збільшився з 1 378 грн до 1 450 грн, а з 1 грудня – 1600 грн.

Згідно з ухваленим Верховною Радою України бюджетом на 2017 рік мінімальну зарплату з 1 січня встановлено на рівні 3200 грн.

За розрахунками Міністерства соціальної політики, цього року реальний прожитковий мінімум має становити близько 2800 грн, а в 2017 році – 3200 грн.