У Мінекономрозвитку розповіли, за рахунок чого стимулюватимуть економіку в 2017 році

Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2017 році планує забезпечити зростання економіки за рахунок стимулювання основних точок зростання чистого експорту, залучення інвестицій та покращення бізнес-клімату.

Про це повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку в Twitter з посиланням на заступника міністра Максима Нефьодова.

"Пріоритети 2017 спрямовано на стимулювання точок зростання економіки: чистий експорт, поліпшення бізнес-клімату, залучення інвестицій", - сказав він.

За словами Нефедова, в Мінекономрозвитку розраховують збільшити приплив інвестицій за рахунок розвитку оборонного комплексу і дерегуляції.

"Реформа оборонного комплексу і ряд дерегуляційних заходів дозволять залучати більше інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх", - підкреслив заступник міністра.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України на 2017 рік передбачає зростання ВВП країни на рівні 3%. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2,5%.

Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі поточного року, за уточненими даними Держстату, зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2%.