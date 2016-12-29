У Мінекономрозвитку розповіли, за рахунок чого стимулюватимуть економіку в 2017 році
За словами заступника голови відомства, в Мінекономрозвитку розраховують збільшити приплив інвестицій за рахунок розвитку оборонного комплексу та дерегуляції.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2017 році планує забезпечити зростання економіки за рахунок стимулювання основних точок зростання чистого експорту, залучення інвестицій та покращення бізнес-клімату.
Про це повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку в Twitter з посиланням на заступника міністра Максима Нефьодова.
"Пріоритети 2017 спрямовано на стимулювання точок зростання економіки: чистий експорт, поліпшення бізнес-клімату, залучення інвестицій", - сказав він.
За словами Нефедова, в Мінекономрозвитку розраховують збільшити приплив інвестицій за рахунок розвитку оборонного комплексу і дерегуляції.
"Реформа оборонного комплексу і ряд дерегуляційних заходів дозволять залучати більше інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх", - підкреслив заступник міністра.
Читайте такожКабмін розробив план розвитку країни до 2020 року: економічне зростання та відновлення промисловості
Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України на 2017 рік передбачає зростання ВВП країни на рівні 3%. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2,5%.
Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі поточного року, за уточненими даними Держстату, зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2%.
.@nefyodov Пріоритети на 2017 спрямовані на стимулюв. точок зростання економіки: чистий експорт, поліпшення бізнес-клімату, залучення інвестицій— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) December 27, 2016