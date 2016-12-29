Чиста інвестпозиція України погіршилася на 3,6%

17:10, 29 грудня 2016
Фінанси
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Активи України знизилися до $123,667 мільярда, а пасиви зросли до $176,423 мільярда.

Ілюстрація REUTERS

Від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України, що представляє собою різницю між активами і зобов'язаннями перед нерезидентами, у третьому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом зросла на 1,840 мільярда доларів, або на 3,6%, – до мінус 52,756 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в третьому кварталі активи України знизилися на 169 мільйонів доларів, або на 0,1%, – до 123,667 мільярда доларів, у той час як пасиви зросли на 1,671 мільярда доларів, або на 1%, – до 176,423 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України в першому півріччі 2016 року скоротилося на 1,342 мільярда доларів, або на 2,5%, – до 50,890 мільярда доларів.

У 2015 році від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України скоротилося на 11,019 мільярда доларів, або на 17,5%, – до 52,104 мільярда доларів.

Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів та пасивів країни, зокрема, всі фінансові вимоги та зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.

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Теги: #інвестиції#інвестпозиція