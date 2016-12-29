Гривня подешевшала на 10 копійок – до 27,20 за долар

У четвер, 29 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,20 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,2834/28,4403 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4376/0,4397 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1909 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 324,26 мільйона доларів.