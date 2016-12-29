Регіони затвердили вже 84% місцевих бюджетів – Мінфін

Місцеві органи влади України своєчасно затвердили 8520 місцевих бюджетів усіх рівнів на 2017 рік, що становить 84,3% їх загальної кількості.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, зокрема, затверджено 20 обласних бюджетів та бюджету Києва, 131 бюджет міст обласного значення, 421 районний бюджет, 192 бюджету об'єднаних територіальних громад, 162 бюджету райцентрів, 449 селищних і 7144 сільських бюджетів.

За інформацією Мінфіну, найбільша кількість вчасно прийнятих бюджетів в Харківській (99,8%), Дніпропетровській (99,1%), Луганській (99%), Черкаській (98,9%), Кіровоградській (98,8%), Закарпатській (98, 6%), Донецькій (98,4%), Чернівецькій (97,5%), Вінницькій (96,8%) та Одеській (96,2%) областях.

Читайте такожУ проекті держбюджету-2017 збережена повноцінна децентралізація – Гройсман

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила Закон про державний бюджет України на 2017 рік з граничним рівнем дефіциту в 77,5 мільярда гривень, що становить 3% ВВП.

Закон прийнятий у парламенті 21 грудня, підписаний президентом України Петром Порошенком 26 грудня і набуває чинності з 1 січня 2017 року.

Закон передбачає доходи в сумі 731 мільярд гривень, видатки у сумі 800 мільярдів гривень, граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу – на рівні 2,296 трильйона гривень.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1% і середньорічний курс гривні близько 27 гривні/долар.