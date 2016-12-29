Єврокомісія дозволила італійському уряду допомогти банку Monte dei Paschi

Європейська Комісія в четвер, 29 грудня, схвалила відповідний запит з Рима, передає Deutsche Welle.

Водночас у Брюсселі дали недвозначно зрозуміти, що це рішення не має нічого спільного з можливими планами щодо докапіталізації банку.

Переговори з італійським урядом та регуляторами стосовно докапіталізації й досі тривають, заявила в Брюсселі речниця Єврокомісії, передає інформагенція dpa.

Нагадаємо, згідно з підрахунками Європейського центробанку (ЄЦБ), на докапіталізацію MPS необхідно 8,8 мільярда євро. Раніше йшлося про суму в 5 мільярдів євро. Італійський банк не зміг знайти приватних інвесторів для закриття цієї дірки, а тому сподівається на порятунок з боку уряду.

Уряд Італії схвалив минулого тижня виділення коштів на порятунок MPS та низки інших кризових банків загальною сумою в 20 мільярдів євро. Новосформований кабінет міністрів Італії під керівництвом Паоло Джентілоні намагається в такий спосіб запобігти банківській кризі в Італії.

Monte dei Paschi di Siena - настаріший банк у світі та за розміром активів входить до п'ятірки найбільших в Італії.