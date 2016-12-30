Перевіркою кіпрської філії ПриватБанку керуватиме "московський економічний розвідник" - журналіст

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив креативний продюсер департаменту журналістських розслідувань "1+1" Олександр Дубинський.

"Пам'ятаєте, нещодавно президент російського державного банку ВТБ Костін передавав вітання і слова підтримки голові НБУ Гонтаревій за націоналізацію Приватбанку? Так ось, виявляється, Москва підтримала Валерію Олексіївну і "цінними співробітниками" — наприклад, мої джерела в НБУ стверджують, що заступником керівника перевірки НБУ в Кіпрському філії - призначений Ластовський Михайло", - пише Дубинський.

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За його інформацією, незважаючи на скромну позицію, він фактично керує всім процесом перевірки з боку НБУ.

"Ластовський — росіянин, москвич, керівник відділу форейнзік (економічної розвідки) компанії KPMG. Близький до уряду Росії – він співкерівник групи з аналізу галузевих корупційних ризиків при комісії з координації відкритого уряду РФ", - пояснює журналіст.

"Навіщо в кіпрському філіалі Приватбанку, - де обслуговувалися багато українських політиків і бізнесменів, - Нацбанку знадобився московський економічний розвідник, і хто рекомендував його Гонтаревій — питання, звісно, риторичні. Так само, як і питання - хто відповість, якщо через таких ластовских у ФСБ потрапить вся база даних клієнтів всього ПБ?", - зазначив він.