В НБУ заявили про зростання обсягу приватних грошових переказів в Україну у третьому кварталі майже на 10%

Обсяг приватних грошових переказів в Україну в третьому кварталі 2016 року становив 1,438 млрд дол. США, що на 127 млн дол., або на 9,7% більше показника за аналогічний квартал попереднього року.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, порівняно з попереднім кварталом обсяг приватних грошових переказів в Україну в третьому кварталі зріс на 69 млн дол., або на 5%.

За інформацією НБУ, у тому числі через коррахунки банків за цей період надійшло 591 млн дол., через міжнародні платіжні системи - 581 млн дол., неформальними каналами - 266 млн дол.

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Із отриманих коштів оплата праці становила 957 млн дол., 172 млн дол. з яких надійшли неформальними каналами.

У розрізі країн найбільший обсяг коштів надійшов із Росії (24,7%), США (13,4%), Німеччини (6,6%), Кіпру (5,9%), Великої Британії (5,7%).

Як повідомляв УНІАН, обсяг приватних грошових переказів в Україну в другому кварталі 2016 року зріс на 6,2% порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, на 14,3% порівняно з попереднім кварталом – до 1,369 млрд дол. США.