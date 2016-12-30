На Харківщині затверджені всі місцеві бюджети на 2017 рік

Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківської обладміністрації.

В ХОДА відзначили, що в цілому в області прийняті 473 бюджету всіх рівнів.

«Це 39 бюджетів, які мають прямі взаємовідносини з Державним бюджетом України: обласний бюджет, 27 районних, 7 бюджетів міст обласного значення. У 2017 році до них приєднаються 4 бюджета об'єднаних територіальних громад Харківщини - Старосалтівської, Мереф'янської, Роганської та Чкаловської», – йдеться в прес-релізі.

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Крім того, затверджено 434 бюджетів місцевого самоврядування - 9 бюджетів міст районного значення, 55 селищних і 370 сільських.

В адміністрації нагадали, що бюджет Харківської області був прийнятий 8 грудня під час VIII сесії обласної ради VII скликання. Документ був прийнятий в захищених статтях: у ньому передбачені виплата заробітної плати бюджетникам (з урахуванням збільшення мінімальної зарплати до 3200 грн), розрахунки за енергоносії та інші першочергові статті видатків.

«Обласний бюджет буде коригуватися: протягом двох тижнів після прийняття державного бюджету депутати повинні внести в нього відповідні зміни на позачерговій сесії», – додали в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Харківська міська рада затвердила бюджет міста на 2017 рік з доходами у розмірі 10,99 мільярда гривень, видатками – 10,73 мільярда гривень.