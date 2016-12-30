Нацбанк у грудні витратив на підтримку гривні майже $120 мільйонів

Національний банк України в ході аукціонів на міжбанківському валютному ринку в грудні продав на 119,4 мільйона доларів більше, ніж купив.

Згідно з даними на сайті регулятора, за місяць НБУ провів 3 аукціону з купівлі валюти, в ході яких купив 115 мільйонів доларів.

Разом з тим, регулятор провів 5 аукціонів з продажу валюти, на яких продав 234,4 мільйона доларів.

Найбільший обсяг продажу валюти припадає на останні три робочих дні міжбанківського валютного ринку в 2016 році, 27-29 грудня, за які НБУ продав 202,7 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк в ході аукціонів на міжбанківському валютному ринку в листопаді поповнив золотовалютні резерви на 80 мільйонів доларів.

Золотовалютні резерви України на кінець листопада склали 15,271 мільярда доларів США, що на 14,8% вище показника на початок року.

Вчора, 29 грудня, в НБУ повідомили, що поточний рівень міжнародних резервів становить близько 15,6 мільярдів доларів США.

Котирування гривні до долара США до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку в останній день його роботи в 2016 році встановилися на рівні 27,05/27,20 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ до 17:00 29 грудня встановився на рівні 27,1909 гривні/долар.

Національний банк пояснив девальваційний тиск на курс гривні перед новорічними святами надлишком гривневої ліквідності, відсутністю потреби у експортерів продавати валютну виручку після отримання відшкодування ПДВ та зростанням попиту на валюту для платежів за валютними кредитами в кінці року.

Експерти пояснили поточну девальвацію гривні до долара США також надлишковою ліквідністю ринку в зв'язку з традиційним зростанням бюджетних платежів уряду в кінці року, але спрогнозували, що ситуація стабілізується з настанням новорічних свят.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.