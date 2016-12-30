Великі платники податків у 2016 році збільшили платежі до бюджету на 32%

Великі платники податків у 2016 році перерахували до державного бюджету платежі у розмірі 215 мільярдів гривень, що на 32% більше показника за попередній рік.

Про це повідомила Державна фіскальна служба України з посиланням на дані офісу великих платників податків.

Крім того, за результатами роботи підрозділів аудиту додатково в бюджет нараховано 1 мільярд гривень платежів, що на 357 мільйонів гривень більше минулорічного показника.

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Також повідомляється, що податковий борг з початку 2016 року скоротився на 1,7 мільярда гривень, а обсяги відшкодування ПДВ порівняно з попереднім роком зросли на 50%.

Як повідомляв УНІАН, великі платники податків України в січні-серпні 2016 року сплатили до держбюджету 137,6 мільярда гривень податків, що на 29,8% більше результату за аналогічний період минулого року.

Офіс великих платників податків, в якому обслуговується великий бізнес, створений в 2015 році.