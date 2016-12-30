Президент схвалив підвищення акцизів на алкоголь та сигарети

Президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає підвищення акцизів на алкогольні і тютюнові вироби.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту (№5132) на сайті Верховної Ради.

Законом підвищується акциз на спирт етиловий на 20% з нинішніх 105,8 гривень/літр до 126,96 гривень/літр, на пиво на 12% - з 2,48 гривень/літр до 2,78 гривень/літр, на слабоалкогольну продукцію - на 12%.

У законі також передбачено підвищення з 2017 року розміру специфічної складової акцизу на тютюнові вироби на 40%, адвалорна складова залишається на рівні 12%.

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Згідно із законом, також знижені ставки ренти на видобуток нафти з 45% і 21% (в залежності від глибини покладів) до 29% і 14% відповідно.

Також було затверджено порядок розподілу бюджетної дотації для сільгоспвиробників, який вводиться замість спеціального режиму ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про зміни до Податкового кодексу, який передбачає низку змін з адміністрування ПДВ, підвищення ставок акцизів, екологічного податку та рентної плати, а також ставки за користування радіочастотними ресурсами.