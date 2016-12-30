Фонд гарантування заявляє про загрозу втрати активів банку "Хрещатик"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявляє про загрозу втрати значної частини активів ліквідованого банку "Хрещатик" в результаті непогашення поряд юридичних осіб облігацій, що знаходяться на балансі фінустанови.

Як повідомляється на сайті фонду, в період з 2011 по 2015 роки банк викупив облігації на 2 мільярди гривень, в подальшому уклавши з емітентами договори зворотного викупу, проте за станом на грудень 2016 року зобов'язання зворотного викупу не виконані.

Фонд зазначив, що 88% емітентів цих облігацій пов'язані з банком, а емітенти близько 85% облігацій у портфелі банку мають ознаки фіктивності.

За інформацією фонду, випуск облігацій не проводився під інвестиційні проекти, але фонд не виключає, що планів реалізовувати ці проекти не було, а угода являє собою схему виведення активів.

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Також повідомляється, що за цими фактами фонд готує матеріали для звернення в правоохоронні органи із заявою про скоєння кримінального злочину.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.