Фонд гарантування почав ліквідацію ще одного банку
Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку "Траст" на підставі рішення Нацбанку.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку "Траст" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії банки.
Як повідомляється на сайті фонду, процедура ліквідації триватиме 2 роки – до 29 грудня 2018 року включно, а ліквідатором банку на цей період призначено Володимир Кухарєв.
Також повідомляється, що вимоги кредиторів банку фонд приймає протягом 30 днів з дня публікації відомостей про початок ліквідації в газеті "Голос України".
Читайте такожЛіквідацію "Терра Банку" продовжили ще на рік
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк "Траст" неплатоспроможним 7 грудня за порушення заборони регулятора на залучення вкладів.
Банк "Траст" працював на ринку України з 2007 року і станом на 1 жовтня займав 67-е місце серед 100 працюючих банків за обсягом активів.
78,9% акцій банку належали українському бізнесменові, співвласникові групи компаній EasyPay і АВК Володимиру Авраменко.