Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс в 1,7 рази

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-листопада 2016 року склав 5,908 мільярда доларів, що в 1,7 рази більше дефіциту за січень-листопад 2015 року на рівні 3,446 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, експорт товарів за звітний період склав 30,150 мільярда доларів, скоротившись порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6,6%, в той час як імпорт виріс на 0,9% – до 36,058 мільярда доларів.

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Експорт у країни ЄС у січні-листопаді поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 1,7% – до 9,624 мільярда доларів, імпорт – на 9%, до 13,263 мільярда доларів.

Нацбанк зазначив, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-жовтня 2016 року, за оцінками НБУ, склав 4,934 мільярда доларів, що в 1,6 рази більше дефіциту за січень-жовтень 2015 року на рівні 3,005 мільярда доларів.