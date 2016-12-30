Нацбанк скасував обмеження на експорт послуг

Національний банк України скасував адміністративні обмеження за операціями експорту послуг в межах відповідних змін до законодавства, прийнятих Верховною Радою в листопаді цього року.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову від 30 грудня, вступає в силу з 3 січня.

Нацбанк зазначає, що експортери послуг (крім транспортних і страхових), а також прав інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав тепер зможуть не дотримуватися терміну розрахунків у межах 120 днів.

Крім того, подаючи документи в банк, експортери можуть не перекладати на українську мову документи, викладені англійською або іншою іноземною мовою з одночасним викладенням англійською мовою.

Також банки зможуть використовувати копії документів для валютного контролю в електронній формі, для чого потрібно буде відсканувати оригінал документа та засвідчити його електронним цифровим підписом.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 14 грудня продовжив основні обмеження на грошово-кредитному і валютному ринках у зв'язку з наявністю ризиків для цінової і фінансової стабільності.

Зокрема, продовжують діяти норми обов'язкового продажу 65% валютної виручки, 120-денний контроль зовнішньоекономічних розрахунків, попереднє бронювання гривні для купівлі валюти на міжбанківському ринку, заборону на дострокове погашення кредитів на користь нерезидентів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 12 тисяч гривень в день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тисяч гривень в день.

Національний банк обіцяє переглянути встановлені обмеження при сприятливих умовах на ринку.