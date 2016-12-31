Поліція підозрює двох керівників банку в розтраті 80 мільйонів гривень

У 2014 році посадовці надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції.

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Зокрема, фіктивним підприємствам надавались кредити під майно, вартість якого була завищена у десятки разів.

За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сягає 80 млн грн.

Президентові, який також був одним із власників банку, слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а голові правління - за ч. 5 ст.191 КК України.

Крім того, під час проведення слідчих розшукових дій у президента-власника банку вилучено колекцію зброї. Остаточна сума збитків встановлюється.