Президент доручив підняти доплати військовослужбовцям на передовій до 6 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні в Маріуполі.

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«Ще декілька важливих тез про грошове забезпечення військових. Сьогодні я дав доручення міністру оборони підняти доплати, які отримують військовослужбовці, які перебувають на першій лінії, лінії зіткнення, до 6 тис. грн, і тим військовослужбовцям, які перебувають на другій лінії, до 2,4 тис. грн», - заявив Порошенко.

«Впевнений в тому, що ми маємо створювати і фінансову, матеріальну мотивацію для того, щоб надійно були захищені та забезпечені українські військовослужбовці. Впевнений, що зараз ми маємо витрачати гроші українських платників податків, гроші Української держави, в першу чергу, на те, щоб забезпечити надійну обороноздатність», - додав президент.