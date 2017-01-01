Основні індекси бірж США виросли за підсумками минулого року

Про це пише "ПРАЙМ".

Промисловий індекс Dow Jones в 2016 році зріс на 13,4%, Біржовий індекс S&P 500 продемонстрував зростання на 9,6% протягом року і Високотехнологічний індекс Nasdaq виріс за рік на 7,5%.

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Остання в цьому році торгова сесія 30 грудня закрилася падінням ключових індексів. Dow Jones продемонстрував зниження на 0,29% до 19 762,60 пункту, S&P 500 — на 0,46% до 2 238,83 пункту і Nasdaq — на 0,9% до 5 383,12 пункту.