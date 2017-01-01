У Китаї ввели нові обмеження на купівлю валюти
23:38, 01 січня 2017Фінанси
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З 1 січня в Китаї посилено контроль за купівлею громадянами країни іноземної валюти.
Ілюстрація / REUTERS
Відтепер люди, які бажають обміняти свої юані на валюту інших країн, повинні будуть надати додаткову інформацію як про себе, так і про походження грошей, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Щорічна квота на обмін валюти в розмірі 50 тисяч доларів залишається незмінною.
Як йдеться на сайті китайської Державної адміністрації з обміну валюти, таким чином влада країни сподівається скоротити масштаби відтоку капіталу за кордон.
За даними Bloomberg Intelligence з січня по вересень 2016 року з Китаю вже було вивезено 690 млрд доларів.
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