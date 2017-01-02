Експерти назвали головні чинники зростання економіки України в 2017 році

Про це пише "Сегодня", посилаючись на прогноз аналітиків групи ICU.

Експерти оцінюють зростання ВВП України за підсумками 2016 року в розмірі 1,5-1,6%, а 2017 року прогнозують економічне зростання на 2,3%.

"2018 року зростання ВВП прискориться до 3% і з 2019 року економіка вийде на середньорічний рівень приросту в 4%", – вважає керівник аналітичного підрозділу ICU Олександр Вальчишен.

За словами Вальчишена, головним драйвером економіки 2017 року стане зростання внутрішнього попиту, який забезпечуватиметься шляхом утримання питомої ваги державних витрат на рівні 30% по відношенню до ВВП і зростанням інвестицій в основний капітал.

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"Збільшення витрат уряду через бюджет – ключовий елемент підтримки внутрішнього попиту в економіці. Експортно-орієнтований сектор в нинішніх умовах поки що не може бути прискорювачем відновлення економіки, тому уряд вживає заходів для збільшення внутрішнього попиту, в тому числі і споживчого, на який припадає зараз 68% ВВП, – сказав Вальчишен.- Внутрішній попит забезпечуватиметься внутрішньою пропозицією товарів або послуг. Крім того, слід очікувати відновлення купівельної спроможності домогосподарств. Це гарна новина для будівельної, машинобудівної галузей та їх суміжних сегментів".

Вальчишен переконаний, що на відновлення купівельної спроможності домогосподарств вплине передбачене бюджетом-2017 збільшення мінімальної зарплати.

"Збільшення мінімальних зарплат з 2017 року ми оцінюємо як позитивний крок, яким уряд намагається переломити тенденцію останніх двох років, коли питома вага заробітної плати в структурі доходів ВВП знизилася до історичного мінімуму (38,3% в 3-му кварталі 2016 р.), – сказав Вальчишен. – Водночас питома вага прибутку суб'єктів господарювання всіх форм власності перебуває на максимумі (45%). До економічної кризи 2014-2015 рр. ця пропорція була 54%/36% відповідно. Тобто 2014-2015 років відбувалося подвійне стискання – скорочення обсягів номінального ВВП, і одночасно скорочувалася і та частина, яка припадала на заробітні плати".