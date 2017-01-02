США здатні ще більше послабити економіку Росії - сенатор Маккейн

Сполучені Штати Америки можуть ще більше ослабити економіку РФ. Про це американський сенатор Джон Маккейн сказав в інтерв'ю ТСН.

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"Багато санкцій, які ми можемо застосувати. Фінансові інститути, з одного боку. Вірите чи ні, але у росіян дуже слабка економіка, і ми можемо ослабити ще. (Запровадити) персональні санкції проти конкретних організацій", - пояснив Маккейн.

Він сподівається, що Конгресу вдасться співпрацювати з новообраним президентом США Дональдом Трампом, зокрема, в питанні розширення санкцій проти Росії.

"Конгрес США підтримає додаткові санкції проти Путіна, тому що він втручався в наші вибори. Ми - рівноправні гілки влади: обраний президент може накласти вето, може робити якісь інші заходи. Сподіваюся, що ми зможемо працювати разом. Але Конгрес Сполучених Штатів не принесе в жертву свободу і незалежність України", - наголосив сенатор.

"Зрозумійте, я не хочу боротися з обраним президентом Трампом - це не моя робота. Але є достатньо голосів, щоб підтримати Україну і допомогти зберегти її незалежність – через допомогу, військове співробітництво і багато інших речей", - додав Маккейн.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем домагатимуться більш жорстких санкцій відносно РФ за втручання в президентські вибори в США.