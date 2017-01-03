За перші два дні з початку грошової реформи в Індії скупили 4 тонни золота - ЗМІ

Про це йдеться в доповіді Генерального директорату із захисних заходів, митним і центральним акцизам, передає ТСН з посиланнямн на The Times of India.

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Лише у місті Ченнаї (Мадрас) 8 листопада було продано 200 кілограмів золотих прикрас, в той час як вдень раніше - менше, ніж на 40 кілограмів.

Ювелірні компанії піддаються перевіркам, оскільки уряд зазначає масові ухилення від сплати податків з продажів.

Нагадаємо, 8 листопада в Індії несподівано почалася грошова реформа для боротьби з тіньовою економікою. З обігу були вилучені найбільш ходові великі купюри номіналом в 500 і 1000 рупій (7,5 і 15 доларів).