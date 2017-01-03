У Держказначействі розповіли про залишок коштів на єдиному рахунку на початок року

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 січня 2017 року становив 14,258 млрд грн, що в 1,9 разу менше, ніж на 1 грудня 2016 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За інформацією Держказначейства, порівняно з показником на 1 січня 2016 року,залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства збільшився в 1,5 разу.

Читайте такожДержказначейство: з початку року бюджет не виконано за доходами на 5%

Нагадаємо, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 грудня 2016 року становив 27,564 млрд грн, що на 11,699 млрд грн, або в 1,7 разу вище за показник на 1 листопада поточного року.