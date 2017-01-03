Держбюджет України у 2016 році не виконано за доходами на 1,7% - Держказначейство

Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

При цьому порівняно з 2015 роком доходи держбюджету в 2016 році зросли на 15,2%.

Також повідомляється, що місцеві бюджети у січні-грудні отримали 155,881 млрд грн, що на 17,2% більше бюджетного розпису на цей період.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-листопада поточного року становив 9,988 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 19,970 млрд грн.