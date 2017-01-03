Держбюджет України у 2016 році не виконано за доходами на 1,7% - Держказначейство
16:07, 03 січня 2017Фінанси
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Державний бюджет України у січні-грудні отримав 616,219 млрд грн доходів, що на 1,7% менше бюджетного розпису на рівні 627,153 млрд грн.
Ілюстрація / REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.
При цьому порівняно з 2015 роком доходи держбюджету в 2016 році зросли на 15,2%.
Також повідомляється, що місцеві бюджети у січні-грудні отримали 155,881 млрд грн, що на 17,2% більше бюджетного розпису на цей період.
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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-листопада поточного року становив 9,988 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 19,970 млрд грн.
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