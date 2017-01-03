В Україні припинили стягувати 2% збору при купівлі валюти

Це підтвердили у Національному банку, передає ТСН.

Норма скасована з 1 січня, і більше пенсійний збір не стягується. За таке рішення проголосували депутати Верховної Ради 20 грудня.

Збір з валютних операцій вперше в Україні був введений в 1998 році як тимчасовий захід. До 2006 року його ставка становила 1,5%, потім поступово знизилася до 0,2%.

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У січні 2011 року парламент скасував пенсійний збір з операцій з іноземною валютою, але вже в 2014 році знову повернувся до його стягування за ставкою 0,5%.

Із початком 2015 року його розмір було доведено до 2%, але з числа платників цього збору виключені юридичні особи.

Тим часом українська національна валюта подешевшала і один долар коштує 27,19 грн. Євро також подорожчав стосовно гривні – 28,42.