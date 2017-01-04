Держборг України за місяць знизився до $67,5 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець листопада 2016 року становила 67,54 млрд дол., що на 1,19% менше за показник на початок місяця.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець листопада становила 1,729 трлн грн, що на 0,79% менше за показник на початок місяця.

Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-листопаді, сума державного і гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті зросла на 3,1%, або на 2,03 млрд дол., у гривневому еквіваленті – на 9,96%, або на 156,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець жовтня 2016 року становила 68,35 млрд дол., що на 0,4% менше за показник на початок місяця.

За оцінками аналітиків, державний і гарантований державою борг України на кінець 2016 року зросте до 68 млрд дол., або 80% ВВП, після чого знизиться в 2017 році до 75% ВВП.

У державному бюджеті України на 2016 рік граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року встановлено в розмірі 1,946 трлн грн.