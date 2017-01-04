Держборг України за місяць знизився до $67,5 мільярда
У гривневому еквіваленті загальна сума держборгу на кінець листопада становила 1,729 трлн грн.
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець листопада 2016 року становила 67,54 млрд дол., що на 1,19% менше за показник на початок місяця.
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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець листопада становила 1,729 трлн грн, що на 0,79% менше за показник на початок місяця.
Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-листопаді, сума державного і гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті зросла на 3,1%, або на 2,03 млрд дол., у гривневому еквіваленті – на 9,96%, або на 156,7 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець жовтня 2016 року становила 68,35 млрд дол., що на 0,4% менше за показник на початок місяця.
За оцінками аналітиків, державний і гарантований державою борг України на кінець 2016 року зросте до 68 млрд дол., або 80% ВВП, після чого знизиться в 2017 році до 75% ВВП.
У державному бюджеті України на 2016 рік граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року встановлено в розмірі 1,946 трлн грн.