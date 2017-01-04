Гройсман похвалився зростанням митних надходжень у 2016 році

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Можу повідомити про перші такі результати - понад 235 млрд (гривень – УНІАН) за 2016, що на 8% більше, ніж було заплановано, і на 16% більше, ніж за попередній рік. 18 млрд грн додатково до плану – немаленька сума, особливо якщо її перерахувати в зарплати і пенсії для людей!» – написав прем'єр.

Він також нагадав, що одним з питань, вирішенням якого зайнявся уряд минулого року, є наведення порядку на митниці.

«Основне наше завдання – збільшення надходжень в державний бюджет. Можна багато і красиво говорити, але цей результат – це коли в бюджет надходять додаткові кошти, які раніше осідали в кишенях контрабандистів і нечистих на руку митників», – пише Гройсман.

Прем'єр також повідомив, що на наступний рік уряд заклав у бюджеті можливість спрямовувати частину коштів від перевиконання планів на митниці на її технічну модернізацію, що дасть змогу закупити сканери, інше технічне обладнання, програмне забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-грудні отримав 616,219 млрд грн доходів, що на 1,7% менше від бюджетного розпису на рівні 627,153 млрд грн.